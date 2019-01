Livet som far giver Mikkel Hansen mere VM-energi

Mikkel Hansen blev far, kort før VM i herrehåndbold gik i gang, men den danske landsholdsspiller har fundet en fin balance mellem at være nybagt far og håndboldstjerne foran et stort og tændt hjemmepublikum.

I Danmarks to første VM-kampe mod Chile og Tunesien har Paris Saint-Germain-spilleren vist storform og scoret 14 mål.

Han føler sig selv godt tilpas på håndboldbanen, og han mærker ikke noget til de knæproblemer, han døjede med under EM-slutrunden for et år siden.

Men også familieforøgelsen og den nye tilværelse som far har betydning for det gode spil, mener Mikkel Hansen.

- Vi er glade og lykkelige, og det giver meget. Jeg prøver så vidt muligt at være den bedste version af mig selv, lige meget om jeg er far, kæreste, eller om jeg spiller håndbold, siger han.

Han har aftalt med landstræner Nikolaj Jacobsen, at han indimellem under VM kan få tid med sin kæreste og nyfødte søn, når han ikke skal samles med holdet.

Og den løsning er bagspilleren rigtig godt tilfreds med.

- Den frihed, jeg har fået, gør, at jeg kan slappe lidt mere af og kan være mere i det - både med familien og på banen.

- Det ville være hårdt, hvis vi skulle spille et andet sted i verden, hvor det mere eller mindre vil være umuligt at se dem, siger Mikkel Hansen.

Hans kæreste og søn bor tæt på VM-lejren, og efter kampen mod Tunesien lørdag aften tog Mikkel Hansen hen og sov med familien.

Ellers opholder han sig på holdets hotel i centrum af Herning.

Danmark har indledt VM med to sikre sejre over Chile og Tunesien. Holdet fører dermed gruppe C på en bedre målscorer end Norge, der ligesom Danmark har fire point.

Mandag står Danmark over for Saudi-Arabien, mens Østrig venter tirsdag. Norge og Danmark spiller sidste kamp i gruppespillet torsdag.

De tre bedste hold fra gruppen går videre til mellemrunden.