Liverpool vender 0-1 til udesejr og holder snor i City

Liverpool er igen blot to point efter Manchester City i toppen af den engelske Premier League.

City øgede forspringet til fem point med sejren over Watford tirsdag, og længe så det ud til, at Liverpool ville smide dyrebare point ude mod Burnley onsdag aften, men i anden halvleg vendte Liverpool 0-1 til en 3-1-sejr.

Liverpool-manager Jürgen Klopp havde skiftet en del ud på holdet og gav chancen til flere normale reserver med det resultat, at Liverpool havde svært ved at få spillet til at fungere.

Holdet havde et ganske massivt boldovertag, men skabte meget lidt nævneværdigt i selskab med bolden. Et forkølet hovedstød efter et hjørnespark var noget af det bedste fra Liverpool inden pausen.

Så var der en smule mere snert over det, da Burnley otte minutter inde i anden halvleg bragte sig på 1-0 ved Jack Cork.

Liverpool-spillerne snorksov ved et hjørnespark, og Burnley-spillerne stod nærmest i kø for at sparke bolden ind over stregen, efter keeper Alisson i første omgang havde reddet et hovedstødsforsøg.

Det var åbenbart det wakeupcall, som Liverpool behøvede, for et kvarter senere var 0-1 vendt til 2-1.

Først udlignede James Milner med et fladt skud nede ved stolpen fra straffesparksfeltets bue, og midtvejs i anden halvleg scorede Roberto Firmino til 2-1, efter Virgil van Dijk kastede sig frem for at lægge bolden ind til ham.

I kampens overtid cementerede Xherdan Shaqiri sejren efter et kontraangreb.

Samtidig smed Chelsea sin tredjeplads væk med nederlaget på 1-2 ude mod Wolverhampton. London-klubben havde for første gang i Premier League-sæsonen Andreas Christensen med på holdet.

Den danske forsvarsspiller spillede hele kampen og kunne efter 18 minutter se holdkammeraten Ruben Loftus-Cheek score til 1-0.

Christensen var siden nærmeste vidne til hjemmeholdets udligning efter 58 minutter.

Han tabte en løbeduel efter en stikning i dybden, men trods forsøget på en glidende tackling i feltet kunne han ikke forhindre Raúl Jiménez i at score til 1-1.

Bare fire minutter senere blev Chelsea-forsvaret spillet helt tyndt, så Diogo Jota fra klos hold kunne score til 2-1.

Leicester med Kasper Schmeichel på mål spillede 1-1 ude mod Fulham. Den danske målmand så ikke alt for godt ud, da London-klubbens Aboubakar Kamaras scorede imellem benene på ham til 1-0 kort før pausen.