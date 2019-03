Liverpool-stjerne ofrer gerne CL for engelsk mesterskab

Liverpool-stjernen Mohamed Salah er parat til at ofre succes i Champions League for et engelsk mesterskab.

Det fortæller den egyptiske Liverpool-topscorer forud for onsdagens returkamp mod Bayern München i ottendedelsfinalerne af Champions League.

Det første opgør mod tyskerne hjemme på Anfield endte 0-0.

- Helt ærligt anser jeg Champions League for at være den mest prestigefulde turnering, men drømmen for hele byen og klubben er at vinde ligaen.

- Så jeg vil med glæde ofre min drøm for deres drøm, men at vinde begge ting vil være det bedste, og det er, hvad vi vil forsøge at gøre, siger Mohamed Salah til Sky Sports.

Liverpool har i snart tre årtier ikke været i stand til at tage det engelske mesterskab, selv om klubben ofte har kæmpet med i toppen af ligaen.

Det er også tilfældet i denne sæson, hvor holdet længe har ført ligaen, men i øjeblikket er et enkelt point efter Manchester City med otte spillerunder tilbage af sæsonen.

- Konkurrencen er meget hård, og vi har nogle svære kampe tilbage, men det har de (City, red.) også, siger Salah.

Liverpool var i sidste sæson i finalen i Champions League, hvor holdet tabte til Real Madrid. Dengang måtte egypteren lade sig udskifte efter en halv time med en skade.

Liverpool vandt senest Champions League i sæsonen 2004/05.

Onsdagens ottendedelsfinale i München fløjtes i gang klokken 21.