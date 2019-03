Liverpool smider Bayern ud og udbygger engelsk CL-succes

Sidste år nåede Liverpool helt til finalen i Champions League, og også i denne sæson kan Jürgen Klopps tropper gøre sig realistisk håb om at nå slutkampen.

På udebane vandt Liverpool 3-1 over Bayern München og avancerer til kvartfinalen med de samme cifre, fordi den første kamp på Merseyside sluttede uden scoringer.

Dermed er der fire engelske hold blandt de otte kvartfinalister, mens Tyskland er helt ude af kampen om det prestigefyldte trofæ.

Da Virgil van Dijk scorede til 2-1 med godt 20 minutter igen af kampen, gik luften ud af et Bayern-mandskab, der generelt skabte for få chancer.

Det bekom tilsyneladende ikke Bayern godt, at man i modsætning til den første kamp var pisket til at score. Og det begyndte at se svært ud for tyskerne, da Liverpool tog 1-0-føringen efter 26 minutter.

Forarbejdet til målet var ganske simpelt: En lang og høj bold fra van Dijk sendte både Bayern-forsvaret og målmand Manuel Neuer på mellemhånd.

Sadio Mané fik bolden under kontrol, drejede rundt om sig selv og lagde velovervejet kuglen ind i det mennesketomme mål.

Det tyske storhold har efter et svingende efterår dog vist kanonform i det nye år, og Liverpool fik da heller ikke lov at holde føringen til pausen.

Serge Gnabry slap igennem i højre side, og hans flade indlæg udfordrede gæsternes defensiv så meget, at Joel Matip hårdt presset kom til at sende bolden i eget net.

1-1 var stadig nok for englænderne, men der ventede hårdt arbejde i anden halvleg, der startede som et nervepirrende taktisk spil mellem to meget kontrastærke hold.

Liverpool kom fornuftigt ud, men tyskerne overtog styringen, og Gnabry gav Andrew Robertson problemer i Liverpools venstre forsvarsside.

Men med godt 20 minutter igen sørgede Virgil van Dijk for ro hos Liverpool, da han steg himmelhøjt til vejrs og pandede en hjørnesparksbold i nettet.

I slutfasen gjorde Mané det oven i købet til 3-1 på Mohamed Salahs præcise indlæg, og så var der højlydt fællessang blandt de tilrejsende englændere på Allianz Arena.