Liverpool skubber City af tronen i Premier League

Den tætte kamp om det engelske mesterskab fortsætter, og lørdag var der igen tronskifte på førstepladsen i Premier League.

Liverpool vandt 3-0 hjemme over Bournemouth og er ny etter i den bedste engelske fodboldrække.

Manchester City havde for en kort stund indtaget førstepladsen efter onsdagens sejr over Everton. Dog kun på en bedre målscore end Liverpool.

Med lørdagens sejr har Liverpool førstepladsen alene med 65 point efter 26 kampe.

City, som søndag tager imod Chelsea, har på andenpladsen lige nu 62 point efter 26 kampe.

Bournemouth kom til Anfield med syv liganederlag i træk på udebane, så hvis Liverpool skulle tages alvorligt i den engelske titelkamp, krævede det tre point.

Pointene kom da også sikkert i hus, og sejren blev allerede grundlagt i midten af første halvleg med to mål på ti minutter.

Angriberen Sadio Mane headede på kanten af offside Liverpool foran 1-0 efter et indlæg fra James Milner. Der var spillet 24 minutter.

Ti minutter senere fordoblede midtbanespilleren Georginio Wijnaldum føringen, da hollænderen lobbede bolden over Bournemouth-keeper Artur Boruc.

I anden halvleg blev Liverpool ved med at dominere, og stjerneoffensiven viste ved en enkelt lejlighed topklasse.

Det skete blot tre minutter efter pausen, da Mohamed Salah og Roberto Firmino viste eminent sammenspil og fodboldforståelse i høj fart.

Firmino drønede af sted mod mål, men brasilianeren havde set, at Salah kom løbende bagfra. Firmino trillede bolden bagud og til rette for egypteren, som fandt det lange hjørne.

Et kvarter før tid var de to angribere ved at udbygge føringen med næsten samme type kombinationer, men denne gang ramte Salah overliggeren.

Og der blev ikke scoret flere mål på Anfield.

I en af de øvrige lørdagskampe vandt Arsenal 2-1 ude over Huddersfield.

Alex Iwobi og Alexandre Lacazette scorede de to mål for Arsenal i første halvleg. Et selvmål af Arsenal-backen Sead Kolasinac dybt inde i overtiden kunne ikke nå at ændre noget.

Den danske landsholdskeeper Jonas Lössl var ikke med i truppen for Huddersfield, som til gengæld havde Mathias "Zanka" Jørgensen i startopstillingen.

Midtbanespilleren Philip Billing sad på bænken i hele kampen for Huddersfield.