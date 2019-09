Liverpool overvinder forskrækkelse og slår Newcastle

Liverpool fortsætter den suveræne indledning i jagten på klubbens første engelske mesterskab i 30 år.

Lørdag hentede manager Jürgen Klopps mandskab den femte sejr i træk i lige så mange kampe i Premier League, da Newcastle blev slået med 3-1 på Anfield.

Sadio Mané og Mohamed Salah scorede målene for Liverpool, der ellers fik sig en lille forskrækkelse i kampens åbning.

Her tordnede Jetro Willems Newcastle på 1-0, da han tog chancen fra kanten af straffesparksfeltet.

Trods føringen var der ikke noget, der tydede på, at Newcastle skulle tilføre Liverpool det første nederlag på hjemmebane i den engelske liga i næsten to og et halvt år.

Før pausen slog Sadio Mané til to gange for hjemmeholdet. Efter en halv time blev senegaleseren spillet fri og trykkede hurtigt og dygtigt bolden op i målhjørnet til 1-1.

Ti minutter senere erobrede Liverpool bolden på midten af banen, og den blev hurtigt sendt op mod Mané.

Newcastle-målmand Martin Dúbravka fik i første omgang blokeret, men bolden sprang ind på Mané og forbi den tidligere Esbjerg-keeper, så Liverpool-angriberen nemt kunne gøre det til 2-1.

Anden halvleg var uden den store nerve. Liverpool-spillerne kørte i lange perioder bolden rundt mellem sig, og det lykkedes stort set ikke Newcastle at true hjemmeholdets mål.

I stedet slog Mohamed Salah Liverpool-sejren fast 20 minutter før tid efter en elegant frispilning fra Roberto Firmino. Salah løb igennem gæsternes forsvar og lagde bolden fladt forbi Dúbravka til 3-1.

Liverpool har vundet de seneste 14 kampe i Premier League medregnet ni kampe fra sidste sæson. Holdet topper ligaen med 15 point foran Manchester City, der har 10 point - dog for en kamp mindre.

Newcastle er placeret i bunden af rækken med fire point.