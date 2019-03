Hvis Liverpool ender med at vinde det engelske mesterskab for snuden af Manchester City, vil det ikke hjælpe Steven Gerrard med at glemme, at han gled i en kamp i 2014.

Gerrard husker stadig tilbage på sit uheld, hvor han ikke kunne kontrollere en aflevering fra en holdkammerat og efterfølgende gled på græsset.

Derefter kunne Chelsea-angriberen Demba Ba nemt løbe ned og score på en friløber til 1-0.

Liverpool tabte kampen 0-2 og mistede muligheden for at vinde det engelske mesterskab, som i stedet gik til Manchester City.

- Det sår har været åbent siden min oplevelse. Jeg er ikke sikker på, at såret heler, fordi jeg kan ikke ændre på episoden.

- Jeg tænker ikke overdrevet meget på det og driver mig selv til vanvid, men på samme tid må jeg være ærlig og åben omkring det.

- Det var sådan et stort år, og det var et trofæ, der forsvandt. Så jeg vil altid tænke tilbage på det og ønske, at det var gået anderledes, siger Gerrard til BBC.

I denne sæson kan Liverpool stadig vinde mesterskabet. Holdet har et point op til Manchester City, der topper tabellen. Der er ni kampe tilbage.

- Jeg håber bare for deres skyld og mig selv som fan, at de står som vindere, når turneringen er slut. Men det vil ikke få mig til at føle noget anderledes eller hele mit sår, siger han.

Gerrard, der i dag er manager i skotske Rangers, vil ikke kalde det en fiasko, hvis Liverpool og manager Jürgen Klopp ikke tager titlen i år.

- Nogle folk vil se det som en fiasko, men det er bare fodbold og meninger. Jürgen har taget enorme skridt med holdet. Han har gjort alt, hvad han kan.

- Nogle gange må man i fodbold, hvis nogen slår dig, bare tage hånden op og sige, at det bedre hold vandt.

- Jeg håber ikke, at det ender sådan, men man kan ikke være kritisk, hvis man har gjort det fantastisk og været med i kampen fra start til slut, siger Gerrard.

Liverpool vandt senest det engelske mesterskab i 1990.