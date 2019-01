Liverpool har kryptonit i handskerne i topbrag

Manchester Citys spanske stjernemanager, Josep Guardiola, skal for en gangs skyld ikke kigge sig over skulderen efter Liverpool. Jürgen Klopps mandskab ligger nemlig langt foran City i Premier League-tabellen og går ind til mødet på Etihad Stadium også med et mentalt forspring samt viden om, at Guardiola i de hidtidige 15 betydende kampe mod Jürgen Klopp kun har høstet i gennemsnit 1,13 point per kamp.