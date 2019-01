Liverpool forsømmer at udnytte City-fiasko

Manchester Citys højst overraskende nederlag til Newcastle havde givet Liverpool en gylden mulighed for at åbne et hul på hele syv point ned til City i toppen af Premier League.

Kravet var en sejr over Leicester, men Liverpool ramte ikke topniveauet og måtte nøjes med 1-1.

Dermed er afstanden mellem Liverpool og City på fem point.

Værre gik det dog for Chelsea, som led et pinligt nederlag på hele 0-4 ude mod Bournemouth.

Tottenham med Christian Eriksen på banen vendte i de sidste ti minutter 0-1 til 2-1 og fik de tre point hjemme mod Watford.

Efter blot et par minutters spil på Anfield i Liverpool måtte Kasper Schmeichel i Leicester-målet ellers sprælle forgæves, da Sadio Mané sendte Merseyside-klubben i front.

Senegaleseren tog et godt træk ind fra siden i feltet og udplacerede den danske målmand med et fladt spark til det fjerneste målhjørne.

Leicester bragte ikke meget spillemæssigt, og Liverpool havde bolden i 74 procent af tiden i første halvleg.

Men det er ikke boldbesiddelse, der vinder fodboldkampe. Trods spillemæssige udfordringer skal der bare en enkelt blunder fra modstanderen til, og så kan udligningen være en realitet.

Det udnyttede Leicester kort før pausen.

En dødbold blev ikke clearet ordentligt i Liverpool-forsvaret, og da bolden blev headet ind i feltet igen, stod landsholdsspilleren Harry Maguire helt blank foran mål og kunne gøre det til 1-1.

Scoringen så ud til at ryste Liverpool, som kom noget usikkert ud til anden halvleg. Leicester var et par gange meget tæt på føringsmålet i de første ti minutter, men favoritterne klarede frisag.

Det gjorde de også i resten af kampen, men i den anden ende kunne førerholdet ikke passere Kasper Schmeichel flere gange.

Et godt pres mod slutningen af kampen fra hjemmeholdet førte ikke noget med sig, og så endte det med pointdeling.

Det gjorde det også, da Southampton med både Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard spillede 1-1 mod Crystal Palace.