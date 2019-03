Det kan vise sig at være en dårlig idé, at Manchester Citys Sergio Agüero har fået taget et billede med den canadiske rapper Drake - i hvert fald, hvis man er den overtroiske type.

På de sociale medier har Liverpool-fans verden over fået et skud optimisme efter et billede af Manchester City-stjernen Sergio Agüero og den amerikanske rapper Drake er dukket op.

Drake optrådte søndag i Manchester, og efterfølgende mødtes han med Agüero backstage - det endte både med, at Agüero forærede rapperen en City-trøje med argentinerens navn bag på, og de to fik da også lige taget et par billeder sammen.

Og hvad skulle det så have af sammenhæng med den tætte engelske mesterskabskamp, som Manchester City og Liverpool lige nu er i fuld gang med - måske en hel del, hvis man ellers er den overtroiske type.

På de sociale medier spekuleres der nemlig i, om City efter Agüeros møde med rapperen, bliver det næste offer for den såkaldte Drake-forbandelse.

Flere store sportshold og sportsfolk har nemlig forspildt deres titelchancer efter møder med Drake - blandt andre Toronto Raptors og Conor McGregor, for slet ikke at nævne Liverpool. Tilbage i 2013/14-sæsonen forærede Daniel Sturridge nemlig Drake en Liverpool-trøje, og som de fleste husker, endte mesterskabet dengang hos netop Manchester City.

Mon det ender omvendt nu?`