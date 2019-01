Liverpool-comeback sikrer sejr i målfest

Liverpool var på nippet til at smide point, men topholdet i Premier League endte med at hive en 4-3-sejr i land hjemme mod Crystal Palace.

Der skulle dog en gave til fra Palace-keeper Julián Speroni, da Mohamed Salah bragte Liverpool foran 3-2, inden de to sidste og sene mål i kampen.

Dermed har Liverpool en kamp mere og syv point flere end Manchester City i topstriden.

Gæsterne måtte ty til 39-årige Speroni i målet på grund af skader, og keeperen fik altså en uheldig hovedrolle i sin første ligakamp siden december 2017.

Forinden havde gæsterne dog formået at ryste Liverpool.

Palace havde godt nok ikke bolden i Liverpools boks i de første 20 minutter, hvor Liverpool havde bolden hele tiden, men pludselig slog Palace til efter en god halv time.

Wilfried Zaha satte fuldstændig James Milner i venstre side og serverede bolden for Andros Townsend, der fladt sparkede gæsterne foran 1-0.

Til gengæld skulle Liverpool kun bruge et minut efter pausen, før Mohamed Salah havde udlignet. Bolden dumpede ned foran egypteren, der med ydersiden vippede den i mål.

Det tunge pres gav hurtigt pote igen for Liverpool, og Roberto Firmino sparkede via en modspiller Liverpool foran 2-1.

Så var der ikke meget, der tydede på, at Crystal Palace skulle udligne, men det lykkedes pludselig efter 65. minutter for James Tomkins.

Forsvarsspilleren fik masser af plads og headede bolden i mål efter et hjørnespark til 2-2.

Liverpool jagtede føringsmålet, og Speroni trådte til.

Noget rusten fik keeperen fumlet bolden næsten over stregen med et forsøg på en redning, inden Salah sendte den det sidste stykke med et kvarter igen.

Optakten var et mindre farligt indlæg fra Milner, som Speroni helt på egen hånd fik gjort farligt.

Et minut før tid fik Milner sit andet gule kort efter en slagtning af Zaha, men Sadio Mané lukkede kampen med sit mål til 4-2.

Pierre-Emile Højbjerg var tilbage hos Southampton efter overstået karantæne, da klubben hjemme slog Everton 2-1

Kasper Schmeichel havde en hård dag med Leicester, da han lukkede fire mål ind i 3-4-nederlaget ude mod Wolverhampton tidligere lørdag.

Efter 12 minutter var hjemmeholdet foran 2-0, og selv om Leicester kom tilbage og fik 2-2 efter fem minutter af anden halvleg og også udlignede til 3-3 med tre minutter igen, så sikrede Diogo Jota sejren i tillægstiden.