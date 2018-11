Liverpool-back er frustreret over Neymars film og tidsspild

Andrew Robertson mener ikke, at Liverpool reagerede ordentligt på PSG og særligt Neymars spillestil.

Onsdagens Champions League-opgør mellem Paris Saint-Germain og Liverpool var i store perioder præget af en lang række spilstop.

De franske værter, der vandt kampen i Paris med 2-1, fik således tilkæmpet sig hele 20 frispark i kampen, mens seks Liverpool-spillere modtog gule kort.

Blandt dem var den skotske venstreback Andrew Robertson.

- De var foran og var på udkig efter muligheder for at trække tiden, og de benyttede sig af alle kneb, der findes, siger Robertson.

Han ærgrer sig over, at Liverpool ikke reagerede ordentligt på PSG-spillernes tendens til at opsøge frispark og trække tiden.

- Jeg gad godt vide, hvor meget tid de endte med at spile. Det var frustrerende. Men når man spiller mod PSG, så ved man, hvad man kan forvente. Især fra ham (Neymar, red.). Det håndterede vi ikke ordentligt.

- Det er frustrerende, når han falder, som han gør. Men det er en del af hans spil, og det skulle vi have håndteret bedre, siger venstrebacken.

Med onsdagens nederlag har Liverpool kniven for struben i Champions Leagues gruppe C. Her ligger englænderne nummer tre med seks point.

Det er to point færre end PSG og tre færre end Napoli.

I gruppespillets sidste runde står Liverpool over for Napoli, der kommer på besøg på Anfield 11. december.

Den kamp er Liverpool tvunget til at vinde for at kunne gå videre.

Hvis englænderne samtidig skal være sikre på at ende over Napoli i gruppen, skal de være bedre end italienerne indbyrdes.

Da holdene mødtes i Napoli, vandt hjemmeholdet 1-0. Liverpool har dermed også brug for enten en 1-0-sejr eller en sejr med mere end et mål.