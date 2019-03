Liveblog: Følg med live fra klokken 19, når OB møder AGF

Fodbold: Når OB klokken 19.00 løber ind på Ceres Park i Aarhus, står der masser på spil.

Først og fremmest skal OB gå efter det ene point, som 100 procent sikkert udløser en billet til mesterskabs-slutspillet - men samtidig er det tilladt at gå efter en sejr, så OB i givet fald står bedst muligt rustet til kampen om medaljer og Europabilletter, fordi alle point tager med ovre slutspillene.

Det ligner en hed affære i kulden i Aarhus, hvor AGF er presset til at vinde for at holde liv i chancen, så man fortsat kan udbasunere de viltre ambitioner på Fredensvang.

Alt tyder på en intens og hidsig kamp, hvor OB som udgangspunkt har nogle taktiske fordele, fordi gæsterne i første omgang godt kan nøjes med uafgjort - mens AGF før eller senere er tvunget til at komme skarpt frem på banen.

Følg med live-opdatering fra klokken 19.00.

Og straks efter kampen kan du på fyens.dk høre og se videoanalysen live fra Sport Fyns udsendte duo Abildtrup & Rasmussen.