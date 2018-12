GOG er lørdag på jagt efter en meget vigtig sejr, når grundspillets nummer to tager imod bundproppen fra Mors-Thy Håndbold.

De to point er selvfølgelig i sig selv vigtige i den tætte kamp i toppen af rækken, men det er mindst lige så vigtigt for GOG'erne, at de får lukket tre kampe mod "mellemhold" på en god måde inden et par drabelige uger op mod jul med to møder i Silkeborg mod BSV (i liga 15. december og pokal 19. december) samt mod TTH Holstebro i ligaen hjemme i Gudme, 22. december.

Sport Fyns Karsten L. Sørensen guider dig igennem de 60 minutter.