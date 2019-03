Live fra Aarhus: GOG har kun et point at give af i tæt kamp

GOG jagter førstepladsen i ligaens grundspil. Fynboerne er et point efter Aalborg Håndbold men har en kamp i baghånden.

Det ligner, at Aalborg vinder sine tre sidste kampe i grundspillet, så dagsordenen for GOG er enkel: Holdet må sandsynligvis kun tabe et enkelt point i sine fire sidste kampe i grundspillet. GOG er bedst indbyrdes efter sejr over Aalborg i Gudme og uafgjort i Gigantium.

Onsdag er GOG på besøg hos Århus Håndbold. Sport Fyns Karsten L. Sørensen opdaterer live fra Ceres Arena her: