Fra torsdag kl. 16.00 afgøres det, om det bliver GOG eller Skjern Håndbold, der skal møde Aalborg Håndbold i dette års finale om DM-titlen. GOG og Skjern tørner sammen i Su'vi:t Arena i tredje semifinalekamp, efter at de to klubber har vundet en kamp hver - GOG 28-25 på hjemmebane og Skjern 31-30 på hjemmebane. Du kan følge opdateringerne fra kampen her: