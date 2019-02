Live: Følg med i OB's kamp mod Vejle

Fodbold: OB har hjemmebane-premiere i foråret, når holdet klokken 14.00 møder Vejle i et opgør, der i høj grad vil vise, om OB har en seriøs chance for at komme med i det eftertragtede top-seks-slutspil - eller skal i det nederste slutspil.

En sejr kan meget vel være nødvendig, og man kan fra klokken 14.00 følge med her i live-opdateringen fra Nature Energy Park.