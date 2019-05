Lippi vender tilbage til Kina og erstatter Cannavaro

Marcello Lippi er tilbage som Kinas fodboldlandstræner. Han skal forsøge at føre Kina til deltagelse ved VM.

Kina skifter igen fodboldlandstræner og går fra den ene italiener til den anden.

Det bliver Marcello Lippi, som overtager jobbet efter landsmanden Fabio Cannavaro, som stoppede i slutningen af april efter blot to kampe med to nederlag.

Lippi var også landstræner for Kina inden Cannavaro. Men Lippi valgte i januar at træde tilbage efter Kinas exit ved Asian Cup, hvor det blev til et skuffende 0-3-nederlag i kvartfinalen til Iran.

Nu er Lippi blot fire måneder senere tilbage i jobbet og er manden, der skal forsøge at skaffe Kina deltagelse ved VM i 2022 i Qatar.

Kina har blot været med til VM en gang tidligere - i 2002. Dengang formåede Kina ikke at score et eneste mål eller hente et eneste point.

En af udfordringerne for Lippi bliver at foretage et generationsskifte på det kinesiske hold, der har været båret af en rutineret, men også aldrende stamme af spillere.

71-årige Lippi fortalte allerede før Asian Cup om den opgave, og nu skal han formentlig realisere sine tanker i løbet af sommeren.

Det kan betyde et farvel til profiler som Zheng Zhi og Gao Lin, mens Espanyol-spilleren Wu Lei skal tage mere ansvar.

Første opgave for Kina bliver en testkamp hjemme mod Filippinerne 7. juni. Fire dage senere venter endnu en testkamp, inden VM-kvalifikationen indledes i september.

Lippi nåede i sin sidste periode som kinesisk landstræner at stå i spidsen for holdet i 32 kampe. Heraf vandt Kina de 13 af dem og tabte 11.

Tidligere i trænerkarrieren har Lippi ført Italien til VM-guld i 2006.