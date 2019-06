Lionel Messi er verdens bedst betalte atlet

Det argentinske fodboldspiller Lionel Messi er den idrætsudøver i verden, der det seneste år har været bedst betalt.

Det viser en opgørelse fra pengemagasinet Forbes, der lister de 100 bedst betalte sportsfolk i verden.

Barcelona-angriberen tjente fra juni 2018 til juni 2019 127 millioner dollar svarende til 838 millioner kroner.

De 607 millioner kroner kom fra løn og bonusser, mens 231 millioner kroner er fra sponsoraftaler.

Sidste år var det den amerikanske bokser Floyd Mayweather, der toppede listen, men efter at bokseren har indstillet karrieren, er de tre første pladser på Forbes' liste overtaget af fodboldspillere.

Således er Cristiano Ronaldo den sportsudøver, der har tjent næstmest, mens Neymar ligger nummer tre.

Ronaldo har det seneste år tjent 719 millioner kroner, mens Neymar har tjent 693 millioner kroner.

Blandt de 100 bedst betalte det seneste år er kun en enkelt kvinde.

Det er den amerikanske tennisspiller Serena Williams, der ligger nummer 63 på listen. Hun har tjent 193 millioner kroner.

I januar lå den danske tennisspiller Caroline Wozniacki nummer to efter Serena Williams på listen over kvindelige atleter, der tjente mest i 2018.

Danskeren tjente omkring 85 millioner kroner sidste år.

For at komme på Forbes' top-100 liste skal man det seneste år have tjent mindst 165 millioner kroner.

For fem år siden var det tal 114 millioner kroner, men dyrere tv-rettigheder har gjort atleterne rigere, skriver Forbes.