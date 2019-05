Lionel Messi bakker op om Valverde trods CL-exit

FC Barcelonas anfører, Lionel Messi, bakker op om sin træner klubben, Ernesto Valverde.

Flere medier har meldt Barcelona-træneren fyringstruet, efter at catalanerne for anden sæson i træk formøblede en stor føring og røg ud af Champions League.

På en pressekonference inden lørdagens finale i den spanske pokalturnering, Copa del Rey, mellem Barcelona og Valencia sagde Messi, at han var tilfreds med Valverde.

- På to år har vi kun haft to dårlige kampe. Resten har været gode, siger argentineren ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg mener helt oprigtigt, at han har lavet et godt stykke arbejde, mens han har været cheftræner, siger Messi.

FC Barcelona vandt mesterskabet i Spanien for andet år i træk under Valverdes ledelse. Med en finalesejr lørdag kan Valverde vinde både pokalturneringen og mesterskabet for andet år i træk.

Nederlaget til Liverpool i semifinalen i Champions League på 0-4, hvor englænderne vendte 0-3 fra første opgør til 4-3 i Liverpool, står stadig tilbage som en skamplet på catalanernes sæson.

Champions League-exittet var som et deja-vu for Barcelona, efter at den spanske storklub i 2018 røg ud til italienske Roma med 4-4 på reglen om udebanemål efter at have vundet det første opgør i Barcelona med 4-1.

- Valverde er stort set uden skyld i nederlaget til Liverpool. Vi spillere er de eneste med skyld.

- Det må ske et år, men to år i træk er utilgiveligt. Det er naturligt at kigge på træneren, men os spillere skal have mere af skylden, siger Messi.

- Jeg vil gerne have, at han fortsætter.