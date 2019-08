Linjedommer fik ikke meget søvn

FODBOLD: Den fynske linjedommer Niels Høg føler virkelig med sin kollega Dennis Wollenberg Rasmussen, der seks minutter ind i overtiden fredag aften blev det fynske folks prügelknabe, da han fejlagtigt vinkede for offside på Sander Svendsen umiddelbart inden, Mathias Greve scorede det, der lignede et sent sejrsmål til OB mod Sønderjyske til stor begejstring for de fleste af de 7.337 tilskuere.

- Jeg har fået en besked fra linjedommeren og han er mega-træt af sin beslutning. Det er vanvittigt svært, og jeg har ofte selv været i en situation, hvor jeg har været stensikker i min sag for så bagefter at måtte erkende, at jeg tog fejl, siger Niels Høg.

- Her er der jo tale om en halv meter, men han har fokus på den hovedstødsduel, der går forud (red.: Mellem Janus Drachmann og Stefan Gartenmann), så han kigger lige væk i det kvarte sekund, siger Niels Høg om situationen, hvor det kan ses, at forsvarerne for sent skubber frem og Sander Svendsen timer sit løb flot i samme splitsekund.

- Linjedommeren har ikke sovet hele natten og glæder sig virkelig til, at der kommer VAR, fortæller Niels Høg om sin dialog med kollegaen, der bragte de fynske hjerter mere i kog end i brand.

- Principielt kan dommeren ændre sin kendelse, indtil han sætter bolden i spil igen. Det kan ske, hvis fjerdedommeren gør opmærksom på, at bolden kommer fra en medspiller, når der et mål dømmes offside. Men i det her tilfælde, er der ingen, som er bedre placeret end linjedommeren. Og selv om det bliver vist på storskærm, så må vi ikke gøre brug af, hvad vi efterfølgende ser på skærmen. Men dommerne har da været ærgerlige over, hvad de så oppe på skærmen, siger Niels Høg, der som hele dommerstanden inden næste sæson skal på VAR-kursus.

Det er hjemmeholdene, der bestemmer, hvad der bliver vist på storskærmene i Superligaen og næsten ingen viser egne forbrydelser mod reglerne på storskærmen.

Niels Høg mener, at den forudgående duel mellem Janus Drachmann og Stefan Gartenmann også vil blive genstand for en vurdering, når VAR-systemet indført.

- Jeg er endnu ikke helt sikker, men det vil være en situation, der skal bedømmes i samme omgang, siger Niels Høg.