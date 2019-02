Lindsey Vonn tager VM-bronze i karrierens sidste løb

Den amerikanske skidronning Lindsey Vonn har kørt sit sidste professionelle løb.

Søndag eftermiddag sluttede hun sin karriere i styrtløb ved VM i svenske Åre. Hun drønede i mål i tiden 1 minut og 2,23 sekunder.

Det rakte til bronze. Vinderen, slovenske Ilka Stuhec, var 0,49 sekunder hurtigere på førstepladsen og tog karrierens anden VM-guldmedalje.

Sølvmedaljen gik til schweizeren Corinne Suter, som var 0,23 sekunder fra Stuhec.

- Jeg gav alt, jeg havde. Det var det eneste, jeg ville, men jeg må indrømme, at jeg var lidt nervøs. Jeg har måske aldrig været så nervøs før i mit liv. Jeg ville så gerne slutte godt af, siger Vonn ifølge AP.

Vonn kan se tilbage på en enestående karriere, hvor hun vandt 82 World Cup-løb. Det er klart flest hos kvinderne nogensinde.

Derudover har hun vundet guld ved både OL og VM.

Før sæsonen havde hun meldt ud, at det ville blive hendes sidste på topplan. Karrierestoppet blev siden fremskyndet på grund af skader.

- Jeg havde virkelig svært ved at styre mine nerver, og det har jeg aldrig haft før. Jeg er bare glad for, at jeg nåede målstregen i bedste tid, hvilket var dejligt at gøre i mit sidste løb, siger Vonn.

Søndagsturen ned ad den svenske pist var forkortet på grund af tåge og vind i området.

Det betød, at styrtløberne startede længere nede på bjerget end planlagt. Umiddelbart var det en fordel for Vonn, der har kæmpet med smerter i begge sine opererede knæ.

Vonn blev sendt afsted som nummer tre. Efter en træg start fik hun fart i skiene mod slutningen og hamrede i mål i bedste tid.

Ved målstregen tog den svenske legende Ingemar Stenmark imod hende. Han er den eneste, der har flere World Cup-sejre end Vonn.

Storsmilende og med en buket blomster i hånden fulgte hun de øvrige konkurrenter, der en efter en drønede i mål.

Da konkurrenten Sofia Goggia satte en sløj tid, begyndte det for alvor at se godt ud for Lindsey Vonns medaljemuligheder.

Guldet forsvandt imidlertid, da Ilka Stuhec fløj ned ad bjerget.

Hun var 0,75 sekunder hurtigere end Vonn på det første stykke, og på trods af amerikanerens gode afslutning satte sloveneren bedste tid.

Siden kørte også Corinne Suter hurtigere end Vonn, men amerikanerens podieplacering var sikret.