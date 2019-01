Lindberg glider ud af VM-truppen med en skade

Fløjspilleren Hans Lindberg er skadet og går glip af Danmarks kommende VM-kampe. Johan Hansen træder ind i håndboldtruppen i stedet.

I forbindelse med et sammenstød med en chilensk spiller under VM-åbningskampen torsdag pådrog Lindberg sig en mindre skade, der betyder, at højrefløjen går glip af de kommende VM-kampe.

Det forventes, at Lindberg senere i turneringen kan vende tilbage til truppen, oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside:

- Derfor har landstræner Nikolaj Jacobsen i samråd med den medicinske stab omkring landsholdet besluttet at skrive Johan P. Hansen ind i VM-truppen som erstatning for Lindberg, der dermed kan få den nødvendige ro til at blive kampklar igen.

Danmark vandt sin åbningskamp med hele 39-16 over Chile. 37-årige Lindberg scorede tre mål i anden halvleg i storsejren over sydamerikanerne.

På højre fløjen råder Danmark også over rutinerede Lasse Svan, så holdet er fortsat godt besat på den position.

Det er muligt at skifte ud i truppen tre gange i løbet af VM-turneringen.

Danmark møder lørdag aften Tunesien i holdets anden gruppekamp. Kampen spilles i Boxen i Herning og går i gang klokken 20.15.