Lille håb tændt hos HC Odense

Oprykkerne til 1. division fra HC Odense vandt lørdag aften over et af de øvrige bundhold, Randers HH, men overlevelse i rækken ser fortsat vanskelig ud for fynboerne med fem kampe tilbage.

Håndbold: Lørdag aften blev der tændt et spinkelt håb hos HC Odense om overlevelse i 1. division.

Oprykkerne vandt 33-27 over et af rækkens øvrige bundhold, Randers HH, efter føring 18-14 ved pausen.

Sejren betyder, at HC Odense nu har 12 point og dermed fire point op til Stoholm på den første plads, hvor direkte nedrykning udskiftes med playoff-kampe. Men Stoholm har altså en ekstra kamp i baghånden.

Samtidig er det et faktum, at HC Odense har et svært slutprogram, hvor fynboerne møder flere af de hold, der kæmper i rækkens topfelt. Det gælder Fredericia og TM Tønder på hjemmebane og Skive på udebane. De to resterende opgør er et lokalopgør i Otterup samt en udekamp i Odder.

Så oddsene ser altså hårde ud for HC Odense trods lørdag aftens velkomne sejr.

Opgøret mod Randers HH blev spillet i Odense Idrætshal, hvor Odense HC-kvinderne netop havde triumferet i Champions League med sejr over København Håndbold og kvalifikation til kvartfinalerunden. Herrernes normale hjemmebane, Dalumhallen, var nemlig optaget.