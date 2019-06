Lige sommerligt nok

FODBOLD: Det blev kampens sidste aktion. Næsby pressede på og OB's unge keeper Oliver Christensen havde bevæget sig helt ud i hjørnet af straffesparksfeltet for at stoppe Peter Plougmann, men faldt efter den halsbrækkende aktion på kanten af et straffespark om med et skrig og tog sig til knæet.

OB's træner Jakob Michelsen reagerede ved at hviske til linjedommeren, at man lige så godt kunne fløjte kampen af og det skete så, da først Peter Plougmann havde fået havde fået sin advarsel for at stemple Oliver Christensen på knæet.

- Jeg blev trådt over knæet. Det er ikke et helt vildt slag, men jeg blev lidt bange, fordi det med knæ kan være noget værre noget. Lægen fandt ikke umiddelbart grund til uro. Jeg følte, at knæet er stabilt nok efter at have fået nogle dupper ned over det. Vi må se, hvordan det reagerer i løbet af aftenen, men jeg tror, at jeg kan træne fredag, sagde en haltende Oliver Christensen bagefter til Sport Fyn.

Oliver Christensen fik hele anden halvleg i buret og havde i hvert fald en anden aktion, hvor han tabte bolden på et skud, som han skulle have holdt. I en anden situation fik han hænderne på Marcus de Clavilles hug, så bolden blev pareret på tværs af målet uden at give yderligere problemer. Før pausen vogtede Mande Sayouba OB-målet og han lavede kun en lille clearingsfejl ved en tilbagelægning, men havde så den fordel, at Næsby ikke havde et skud indenfor rammen før pausen. De målmands-detaljer bliver vigtige nu for OB i kampen om pladsen som førstekeeper efter Sten Grytebust.

OB stillede med to forskellige hold på nær to markspiller-pladser i de to halvlege. De to unge Daniel Obbekjær og Mads Frøkjær-Jensen fik lov til at spille længere end en halvleg, mens Næsby ventede et pænt stykke tid med at tage mange ud.

Den slags kampe bliver aldrig det helt store sus, men ungdommen fik set nogle profiler og et hjemmehold, der gjorde det bravt mod et Superliga-hold, som ikke magtede at spille hurtigt nok.

- På så tør en bane er det meget svært at spille hurtigt, og det kunne vi ikke, sagde målscorer Casper Nielsen. Han opfangede et hurtigt taget frispark og lagde bolden over i det lange hjørne efter godt 70 minutter.

Da havde Næsby haft kampens absolutte største chance - og der var ikke mange af dem - da Martin Lund pressede Daniel Obbekjær til at miste bolden, men helt alene med Oliver Christensen sparkede Lund bolden langt forbi det fjerneste hjørne.

OB sendte flere purunge spillere på banen til sidst. De svendborgensiske tvillinger Lasse og Simon Skøtt fik chancen som kun 16-årige sammen med Jonas Skytte og Tarik Ibrahimagic.

Ud over Casper Nielsens mål skabte OB ikke meget, og det blev som før set kun farligt, når Bashkim Kadriis skudben var blottet.

Næsby-anfører Martin Lund var giftig med sit direkte spil i starten, men havde også svært ved at følge op på de aktioner, så det blev en kende kedsommeligt at skue for menigmand. Men regnen blev væk. Det var da noget.