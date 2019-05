Ligaen trækker væk: Odense Q taber vigtig duel om næste sæsons ligafodbold

Odense Q måtte se sig besejret på hjemmebane mod Farum, da de to hold mødtes i en direkte duel, om hvem der skulle hoppe op på pladsen, der giver kvalifikation til ligaen næste sæson.

FODBOLD: Det lignede på papiret noget, der ville blive en travl kamp for Odense Q og Farum-målvogterne. De to forrige kampe mellem holdene var sammenlagt endt 7-6. Onsdagens opgør blev dog noget mere rolig.

Generelt var første halvleg en lidt stille affære. Det meste af spillet foregik på midten, og begge hold virkede til at være meget opmærksomme på ikke at give modstanderne for meget plads til eventuelle omstillinger.

Begge hold vidste, at et nederlag kunne blive dyrt.

Med blot et par minutter tilbage af første halvleg kom målet så alligevel. En lang bold i dybden fra Cecilie Struck fandt en fri Tenna Kappel, der efter en god tæmning kunne sparke bolden op i nettaget til en pauseføring på 1-0 til Odense Q.