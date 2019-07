Den dobbelte grand slam-vinder Li Na er blevet optaget i International Tennis Hall of Fame.

Den tidligere tennisspiller Li Na blev lørdag som den første asiat i historien optaget i International Tennis Hall of Fame.

Hun er blevet optaget for at have udbredt sporten og øget interessen for tennis, særligt i hjemlandet Kina.

Ved optagelsen i Hall of Fame gav den dobbelte grand slam-vinder udtryk for, at hun ikke altid har været vild med tennis.

- Jeg startede, da jeg var otte år gammel, men jeg hadede tennis. Det gik ikke så skidt, og nu står jeg her, siger Li Na ifølge AP.

Den 37-årige eksspiller blev i 2011 den første asiat til at vinde en grand slam-turnering, da hun vandt trofæet i French Open. Ved den lejlighed anslås 116 millioner kinesere at have set med på tv-signalet fra den franske hovedstad.

Tre år senere vandt hun også Australian Open efter ellers at have tabt to finaler samme sted. Senere i 2014 indstillede hun sin aktive karriere.

I seks tilfælde stod Li Na over for Caroline Wozniacki, og fire gange vandt kineseren over danskeren.

Foruden Li Na blev også franskmanden Mary Pierce og russeren Yevgeny Kafelnikov optaget i Hall of Fame lørdag.

Her tilslutter de sig ikoner som Boris Becker, Björn Borg, John McEnroe, Steffi Graf, Martina Navratilova og en lang række andre af tidens store spillere.

International Tennis Hall of Fame har til huse i byen Newport i den amerikanske stat Rhode Island.