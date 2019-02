Leverkusen giver Dortmund hjælpende mesterskabshånd

Borussia Dortmund snublede egentlig i mesterskabskampen lørdag, da førerholdet blot fik 1-1 ude mod Eintracht Frankfurt, men alligevel endte danskerklubben som vinderne i topkampen i denne runde.

For Bayern München dummede sig nemlig endnu mere i udekampen mod Bayer Leverkusen, der blev tabt med 1-3 trods pauseføring på 1-0.

Dermed øgede Dortmund afstanden til de forsvarende mestre fra seks til syv point efter 20 spillerunde.

Bayern spillede ikke med stort overskud i de første 45 minutter, og Leverkusen kom frem til gode chancer.

Men et hovedstødsmål af midtbanemanden Leon Goretzka fem minutter før pausen sikrede alligevel favoritterne føringen halvvejs.

Usikkerheden i sydtyskernes bageste geledder blev imidlertid ikke fikset i pausen, og det endte med at blive dyrt for mesterholdet.

I 53. minut sendte Leverkusen-angriber Leon Bailey et hårdt og flot frispark ind bag Bayern-keeper Sven Ulreich, som ikke så helt sagesløs ud. Bolden sad i hans side og kom fra 30 meters afstand.

Men det var et flot mål, og det gav hjemmeholdet troen på, at der kunne være mere end et enkelt point i kampen at hente.

Ti minutter senere blev gæsternes forsvar ingen rykket fra hinanden, og tæt under mål kunne Kevin Volland dirigere bolden ind til 2-1.

Fiaskoen lurede for Bayern München, og holdet satsede mere offensivt efter 1-2-målet, men trods flere chancer kom målet aldrig.

I stedet blev det hele afgjort kort før tid af indskiftede Lucas Alario, da han fra kort afstand kunne sætte bolden ind til 3-1. Først skulle VAR-rummet dog kigge målet igennem i et par minutter.

Thomas Delaney var med fra start for Dortmund, som havde Jacob Bruun Larsen på bænken indtil 77. minut.

Topholdet havde det svært i første halvleg mod Frankfurt, som også har gang i en god sæson, hvor holdet kæmper med om de europæiske pladser.

Midtvejs i første halvleg bragte Marco Reus dog gæsterne i front, men føringen holdt i mindre end et kvarter.

Så sørgede Luka Jovic for udligningen, og Dortmund måtte slide hårdt i bestræbelserne på at undgå pointtab.

Det lykkedes, da der ikke blev scoret i anden halvleg, og trods pointtabet øgede Dortmund altså afstanden i toppen med et enkelt point.

I de andre kampe vandt Wolfsburg 1-0 ude mod Hertha Berlin, Nürnberg og Werder Bremen delte med 1-1, og Fortuna Düsseldorf hentede ligeledes 1-1 ude mod Hoffenheim.