FC Barcelona risikerer at blive smidt ud af pokalturneringen Copa del Rey.

Fredag har Levante officielt indsendt en klage over den spanske mesterklub.

Klagen går på, at Barcelona brugte venstrebacken Juan Brandáriz i den første af to pokalkampe mod Levante 10. januar. En kamp, Levante vandt 2-1.

Torsdag aften vandt Barcelona på hjemmebane over Levante med 3-0 og gik derfor samlet videre med 4-2.

I hvert fald hvis resultaterne står ved magt. Står det til Levante, bliver Barcelona straffet for at have brudt reglerne ved at bruge Brandáriz, der havde fået karantæne på Barcelonas reservehold.

Spørgsmålet er så, om karantænen også gælder for førsteholdet i pokalturneringen.

Barcelona mener ikke at have gjort noget forkert. Klubben fremhæver, at Brandáriz ragede karantænen til sig i den tredjebedste række.

Barcelona påpeger desuden, at Levante ikke indsendte en klage inden for 48 timer.

Åbner fodboldforbundet en sag, kan det få den konsekvens, at Barcelona bliver smidt ud af turneringen. I december 2015 blev Real Madrid smidt ud af turneringen i en lignende sag.