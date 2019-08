Letsindigt Næsby-hold smed sejren

Straks efter pausen svirrede Næsbys mange gode offensive spillere om nordjydernes bur, hvor målmand Peter Sandberg Nielsen endda gav en gratis chance ved at styrte ud af målet, da Marcus Berthelsen blev spillet fri i venstre siden. Berthelsen så, at målmanden dermed åbnede for skud i det lange hjørne.

Næsby brændte ved 1-1 før pausen et straffespark ved Martin Lund i en kamp mellem to af de hold, som i første omgang skal bevise, at det ikke bliver en kamp mod nedrykning i en sæson, hvor der skal fem hold ned i Danmarksserien - på grund af omstruktureringen.

FODBOLD: Sjældent har man set et hjemmehold dominere en kamp efter pausen og se ud til at være på vej til en storsejr, hvorefter gevinsten smides i en nervøs slutfase.

2. division, pulje 2 Mål: 0-1 (21) Daniel Olsen. 1-1 (37) Kasper Høst. 2-1 (52) Marcus de Claville Berthelsen lægger bolden fladt over i fjerneste hjørne. 3-1 (64) Marcus Claville de Berthelsen omsætter fra tæt hold en tværpasning til mål. 3-2 (80) Mathias Mortensen skruer bolden over i fjerneste hjørne. 3-3 (90) Lasse Storvang scorer på straffespark. Advarsler: Anders Nielsen, Næsby. Næsbys hold: Jeppe Kirk - Nikolaj Dalgaard, Kasper Dreyer, Christoffer Hermansen - Marcus Bertelsen (65. Mads Hansen), Anders Nielsen (66. Kristoffer Gaarde), Kristian Petersen, Lasse Plato (75. Jens Riis) - Pelle Weber, Kasper Høst, Martin Lund. Bedste spiller: Marcus Berthelsen, Næsby. Dommer: Allan Rørdahl Borgstrøm (noget svingende, men "spillede" sig op). Tilskuere: 183. Næste kamp: Onsdag den 21. august klokken 18.30: Næsby-Middelfart.

Kasper Høst - til venstre - har scoret til 1-0 og lykønskes af Pelle Weber. Et par herrer, der efterhånden har sørget for mange mål og assister i Næsbys blå trøje. Foto: Nils Svalebøg

Letsind blev straffet

Martin Lund rykkede og driblede, Kasper Høst og Pelle Weber det samme, og kantspillerne Marcus Berthelsen og Lasse Plato fløj flot frem.

Men duelstærke Anders Nielsen på den centrale midtbane måtte skiftes ud, Næsbys koncentration svigtede i noget, der lignede overmod. Der blev for lang afstand mellem kæderne, og da Mathias Mortensen fik alt for megen plads til en afslutning uden for feltet, stod det kun 3-2 til hjemmeholdet.

Dermed blev gæsternes kendte instinkt for fight og for at jagte de små krummer på bordet vakt, og den lange overtid - skabt på grund af pausen efter en hovedskade til indskiftede Kristoffer Gaard - blev udnyttet til at få et straffespark og dermed en udligning.

- Vi skal have lukket af fra nu af. Der er gået ni mål ind i de første tre kampe, selv om modstanderne vel kun har haft 10 chancer. Og det er ikke målmand Jeppe Kirks skyld, sagde en eftertænksom træner Kristoffer Johannsen efter en kamp, der burde en lærebog i, hvordan man skal køre en kamp 100 procent koncentreret til sidste pift.

Næsby kan passende øve sig, når Middelfart gæster Stærehusvej på onsdag, og her er der vist ingen fare for letsind hos de blåklædte.