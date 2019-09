Leon Madsen om VM-føring: Jeg tager en runde af gangen

Leon Madsen har stadig greb om førstepladsen i VM-stillingen efter lørdagens grandprix i tyske Teterow.

Danskeren har dog fået selskab af polske Bartosz Zmarzlik i toppen af tabellen, og der er dermed lagt op til en tæt kamp om VM-guldet i de resterende tre grandprixer.

Adspurgt om mulighederne for at blive verdensmester tør Madsen, der røg ud i semifinalen lørdag, da heller ikke tage munden for fuld.

- Som jeg har sagt hele året, så kører jeg med for at vinde VM. Det gør jeg stadig. Nu ligger vi à point, så vi starter lidt fra nul igen.

- Jeg tager en runde af gangen, og så gør jeg mit bedste på hver eneste runde, og så må vi se, hvor langt det bringer mig, siger Leon Madsen.

Allerede næste weekend skal han og resten af VM-feltet igen i aktion, når Vojens Speedway Center ligger bane til sæsonens ottende grandprix.

Løbet bliver Leon Madsens første på dansk jord i 2019, men han er ikke sikker på, om det bliver en fordel at være på hjemmebane.

- Forhåbentlig har jeg hele den danske befolkning i ryggen, der støtter mig og laver en god atmosfære, så på den måde er det jo en fordel, siger Madsen.

Selv om det lørdag lykkedes speedwaykøreren at forblive på førstepladsen i VM-stillingen, så døjer Madsen stadig med eftervirkningerne af et styrt i Polen i starten af august.

- Jeg har stadig store smerter i min ankel, men det går stille og roligt fremad dag for dag. Det bliver det forhåbentlig ved med, så jeg kan træne lidt mere den kommende uge frem mod løbet i Vojens og være endnu mere fit for fight.

Den anden dansker i VM-serien, Niels-Kristian Iversen, var med i finalen lørdag, hvor det blev til en fjerdeplads. I den samlede VM-stilling indtager Iversen niendepladsen med 54 point.