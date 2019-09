Leon Madsen er skuffet efter misset semifinale i Vojens

Leon Madsen var allerede gået i bad, da der blev kørt semifinale ved grandprixet i Vojens lørdag aften.

Den danske speedwaykører havde en dårlig aften og klarede ikke cuttet til semifinalen, hvor flere af hans konkurrenter i den samlede VM-stilling til gengæld var med.

Det var den direkte konkurrent til VM-titel, Bartosz Zmarzlik, som løb med sejren.

- Selvfølgelig er jeg skuffet. Det skal jeg være, når det er foran hjemmepublikummet i Danmark, men VM bliver jo ikke afgjort på én aften, siger Leon Madsen efter grandprixet.

Danskeren så ud til at have problemer på banen, hvor han ofte skred ud med baghjulet. Han er nu faldet ned som nummer tre i den samlede stilling om VM-titlen, hvor Madsen er 11 point efter Zmarzlik.

- Det var svært i aften. Det var ikke til at overhale ude på banen, og det er det, jeg har været god til på de andre baner. Det fandt vi ikke lige frem i aften, men vi er stadigvæk med i toppen og kæmper med om medaljerne, fortæller han.

Kørerne havde ikke mulighed for at prøve banen af inden løbet, da træningen og tidskørslen blev aflyst fredag. Det var for at sikre optimale baneforhold.

Danskeren tænkte ikke endvidere over, at det var den direkte konkurrent, som stod øverst på sejrsskamlen. Madsen påpeger, at det fortsat er hans debutsæson. Han vurderer, at interessen for Speedway i Danmark med ham som kører er steget.

- Slutter jeg af med en medalje i Torun (red. sidste løb), så har jeg haft en sæson, jeg kan være rigtig godt tilfreds med. Jeg har trods alt været med til at bringe Speedway tilbage på Danmarkskortet, siger Leon Madsen.

Madsen var ikke den eneste dansker, som kunne gå skuffet fra Vojens. Niels-Kristian Iversen missede akkurat semifinalen. Han er samlet nummer ti i VM-stillingen.

Der er kun to grandprix tilbage, og motorerne skal tændes næste gang i Cardiff 21. september.