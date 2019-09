Leon Madsen bider tænderne sammen inden de afgørende løb

Leon Madsen ligger på en delt førsteplads i den samlede VM-serie i speedway med kun tre løb tilbage. Og det endda i Madsens debutsæson i VM-regi.

Han er nødt til at få indsprøjtninger i sin ankel inden hvert løb for at kunne gennemføre. Det er en skade, som har drillet ham siden styrtet i Polen i starten af august.

- Det gør pisseondt, når jeg stiger af cyklen efter et løb. Men det er VM, vi kører om, og jeg fører. Jeg må bide tænderne sammen og kæmpe, siger Leon Madsen.

Han skal forsøge, at forsvare sin føring på den legendariske hjemmebane i Vojens lørdag. Vojens var senest på VM-programmet i 2014.

Leon Madsen håber, at opbakningen fra de danske tilskuere kan give ham et ekstra skub i den rigtige retning.

- Det vil være første gang i år, at jeg skal køre i Danmark. Det bliver virkelig fedt, og jeg glæder mig til opbakningen fra det danske publikum, som forhåbentlig kan hjælpe mig til en god aften, siger han.

Han fortæller endvidere, at publikum kan forvente at se en skarp Leon Madsen, der er i god form. Han vil gøre alt, hvad han kan for at levere et godt resultat.

Leon Madsen var ikke i stand til at køre EM i Vojens i august, da han styrtede og beskadigede flere lemmer i kroppen.

Ankelskaden er drilsk, da foden fortsat hæver til dobbelt størrelse efter et løb. Indsprøjtningen med smertestillende hjælper, selv om det er en uholdbar løsning.

- Det er selvfølgelig lidt træls, og det er ikke specielt godt at blive ved med det. Der er nok nogen, der tænker, det er lidt tosset, da det kan gøre skaden værre. I den her situation er det ikke en mulighed at tage en pause, siger Leon Madsen.

Danskeren kan så småt begynde at dufte podiepladserne. Han beskriver fortsat denne sæson som et læringsår. Verdensmester skal han nok blive på et tidspunkt, lyder det selvsikkert fra speedwaykøreren.

Hvis Leon Madsen vinder VM-titlen, vil det bringe Danmark op på flest titler af alle gennem tiden i den individuelle konkurrence. Danmark deler i øjeblikket førstepladsen med Sverige med 14 VM-titler.