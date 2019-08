Leon Madsen: Podieplads holder mig inde i VM-guldkampen

Jagten på VM-guldet er stadig i fuld gang for Leon Madsen, som ærgrer sig over et mindre sammenstød i finalen.

Med sin fjerde tur op på podiet i fem VM-grandprixer holder Leon Madsen stadig liv i drømmen om at blive verdensmester.

Med tredjepladsen i polske Wroclaw og 14 point i alt i løbet af lørdagens grandprix er Leon Madsen delt etter med 61 point i den samlede VM-stilling.

- Alt i alt er jeg godt tilfreds med resultatet. Jeg fører stadig VM og er på en delt førsteplads.

- Jeg er stadig med i toppen og kæmper om verdensmesterskabet, så jeg er rigtig glad, siger Leon Madsen.

Han ærgrede sig over, at han i finalen hurtigt kom mange meter bag de andre tre finalister, fordi han stødte ind i Bartosz Zmarzlik, der vandt grandprixet.

- Jeg fik den svære startplacering på bane 3, så jeg vidste, jeg skulle lave noget specielt for at få en god start.

- Jeg fik en okay start, men Bartosz var lidt hurtigere til at komme rundt i det første hjørne. Og vi ramte desværre lidt ind i hinanden, så jeg mistede lidt momentum og distance til de andre.

- Så jeg var rimeligt langt bagefter, så jeg skulle lave noget specielt for at hente dem, siger Leon Madsen.

Det lykkedes at hente en enkelt af de tre forankørende, og det var nok til at høste et point mere, så VM-stillingen er lidt sjovere at se på.

- Heldigvis havde jeg god fart i cyklen, og jeg fik hentet Janusz Kolodziej, så jeg endte på en tredjeplads og på podiet.

- Det er jeg glad for. I sidste ende handler det om at score en masse point i den samlede stilling, siger Leon Madsen.

- Jeg er rimelig stabil, og det prøver jeg fortsat på at være. Stabiliteten bliver afgørende i sidste ende, tror jeg, lyder det fra den danske speedwaykører.