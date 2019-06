Leon Madsen: Godt jeg først er kommet med i VM-serien nu

Leon Madsen leverede en stærk præstation, da han i sit første speedwaygrandprix som fast VM-kører vandt i polske Warszawa for to uger siden.

Selv om han har rundet de 30 år, mener han ikke, at han er kommet for sent ind i VM-serien på fast basis.

- Jeg har været meget hårdt ramt af skader og sygdom, og det er først i de seneste par år, at jeg har været fri, så jeg har kunnet fokusere på at være rask, siger han til Jyllands-Posten.

- Faktisk er jeg glad for, at det først er nu, at jeg kommer med i grandprixserien og ikke for fem år siden, for jeg har meget mere erfaring nu til at modstå de hårde tider, og dem kommer der også nogle af i grandprixet.

Lørdag køres der igen om podieplaceringer, når kørerne indtager Krsko i Slovenien.

Leon Madsen håber, at han kan fortsætte den gode start og bringe tiltrængt succes til dansk speedway efter et par magre år.

- Forhåbentlig kan jeg være med til at bringe Danmark tilbage og skaffe nogle gode resultater. Forhåbentlig kan vi løfte speedway igen. Jeg håber, at fansene nød resultatet i Warszawa, siger Leon Madsen i en pressemeddelelse.

Speedwaykørerne dyster i alt i ti grandprixer. Den 7. september kommer de til Vojens, mens sæsonen afsluttes 5. oktober i polske Torun.