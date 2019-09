Legenden Maradona skal træne bundklub i Argentina

Den argentinske fodboldlegende Diego Maradona er udnævnt til træner for klubben Gimnasia, der aktuelt ligger på sidstepladsen i Argentinas topliga.

Det oplyser klubben i et tweet ifølge nyhedsbureauet Reuters og andre medier.

- Verdensfodboldens stjerne, Diego Armando Maradona, har skrevet under og er ny træner for Gimnasia. Aftalen løber indtil udgangen af denne sæson, skriver klubben i en meddelelse sent torsdag aften dansk tid.

Gimnasia er efter fem kampe isoleret i bunden af Argentinas bedste fodboldliga med ét point.

Klubben, der kommer fra byen La Plata lidt uden for Buenos Aires, blev dannet i 1887 og hævder ifølge Reuters at være den ældste fodboldklub i Latinamerika.

Den 58-årige Maradona, der i 1986 førte Argentina til sejr ved VM-slutrunden i Mexico, stod senest i spidsen for den mexicanske 2. divisionsklub Dorados de Sinaloa.

Af helbredsmæssige årsager sagde han sit job op i midten af juni efter bare ni måneder.

Maradona lider ifølge nyhedsbureauet AP af alvorlig slidgigt og har ingen brusk tilbage i sine knæ. I slutningen af juli gennemgik han en vellykket operation i sit højre knæ.

Maradona, der anses som en af verdens bedste fodboldspillere gennem tiderne, har tidligere været træner for det argentinske landshold og klubberne Al-Wasl FC og Fujairah FC i De Forenede Arabiske Emirater.

Som aktiv havde Maradona stor succes i europæiske storklubber som Napoli og FC Barcelona. I 1986 blev han kåret til verdens bedste fodboldspiller.