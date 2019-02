Legendarisk finsk skihopper er død

Skihopperen Matti Nykänen er død. Finnen, der vandt en række OL- og VM-guldmedaljer i 1980'erne, blev 55 år.

Det oplyser nogle af Matti Nykänens slægtninge til den finske avis Seiska, som først skrev om dødsfaldet, der skete natten til mandag.

I løbet af karrieren vandt Matti Nykänen fire OL-guldmedaljer, og det blev også til fem VM-guldmedaljer.

Det gjorde Matti Nykänen til en af de mest succesfulde skihoppere i historien.

Også i World Cuppen gjorde finnen sig bemærket med 46 sejre, og han blev sammenlagt nummer et fire gange ved sæsonafslutningerne i 1983, 1985, 1986 og 1989.

Kun polakken Adam Malysz har lige så mange sammenlagte sejre i World Cuppen.

Den første World Cup-sejr skete ved et stævne 30. december 1981 i Oberstdorf, mens den sidste sejr fandt sted 1. januar 1989 i Garmisch-Partenkirchen.

I 1985 og 1988 blev Matti Nykänen kåret til årets idrætsudøver i Finland.

- På mange måder var han banebrydende i meget af det, han gjorde. Han opnåede alt, man kunne opnå i en forholdsvis ung alder, siger den tidligere norske skihopper Clas Brede Bråthen til NTB.

- Han havde en fantastisk evne til at fascinere og imponere en hel skihopverden. Han satte en ny standard inden for skihop, og det var noget, man ikke havde set magen til tidligere, siger han.

- Han er en af vor idræts absolut største profiler. På sit bedste var Matti et idol for mange i min aldersgruppe, husker Bråthen.

Matti Nykänen havde også en karriere præget af skandaler. Han kom ud i alkoholmisbrug og blev flere gange dømt for vold. I 2004 røg han i fængsel efter at have stukket en nabo med en kniv.

Efter karrieren forsøgte Matti Nykänen sig som sanger og fik udgivet flere album, og i 2006 blev hans liv dramatiseret i filmen Matti.

Han efterlader sig konen Pia og tre børn fra tidligere forhold.