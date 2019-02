LeBron James når ny vild milepæl som den første

Basketballstjernen er den første til at figurere på listen over de ti mest scorende og assisterende spillere.

Den 34-årige basketballstjerne LeBron James nåede som den første en ny vild milepæl natten til tirsdag dansk tid.

Den 203 centimeter høje forward fra Los Angeles Lakers blev den første til både at figurere på listen over de ti mest scorende og de ti mest assisterende spillere nogensinde i NBA.

Milepælen blev nået, da LeBron James lavede sin første af 11 assister for Los Angeles Lakers i nederlaget på 105-110 ude mod Memphis Grizzlies.

Med de 11 assister nåede James op på 8535 assister i karrieren, hvilket er det tiende højeste antal nogensinde.

Kun John Stockton (15.806), Jason Kidd (12.091), Steve Nash (10.335), Mark Jackson (10.334), Magic Johnson (10.141), Oscar Robertson (9887), Isiah Thomas (9061), Chris Paul (9014) og Gary Payton (8966) har lavet flere.

LeBron James ligger allerede som nummer fem på top-10 listen over mest scorende spillere nogensinde i NBA.

Med sine 32.162 point er James kun overgået af Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643) og Michael Jordan (32.292).

Derudover ligger LeBron James på femtepladsen over spillere med flest "triple-doubles" - en betegnelse for at lave et tocifret antal point, assister og rebounds i en kamp.

Dem har James lavet 79 gange, hvilket kun Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Russell Westbrook (128) og Jason Kidd (107) har slået.

Trods milepælen var LeBron James sur efter kampen.

- De seneste par år er alle blevet så vant til at tabe, og det er jeg ikke. Jeg bliver aldrig komfortabel med at tabe, sagde han efter kampen.