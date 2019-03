Lazio slår Roma og vinder håneretten i Rom

Fodboldfans af italienske Lazio kan spadsere gennem Roms gader fyldt med selvtillid i den kommende uge, mens Roma-fans næppe undgår at dukke sig.

Lørdag aften trak klubben sig således sejrrigt ud af lokalbraget mod rivalerne fra AS Roma, da Lazio i Rom vandt 3-0 i opgøret i Serie A, hvor Lazio var hjemmehold på dagen.

Dermed nåede Lazio lidt tættere på Roma i stillingen, hvor spændingen dybest set kredser om tredje- og fjerdepladsen efter Juventus og Napoli, der mødes søndag.

Lazio har på sjettepladsen 41 point, mens Roma stadig har 44 point.

Inter har 47 point på fjerdepladsen, der giver adgang til Champions League, mens AC Milan på tredjepladsen har 48 point.

Milan fortsatte stimen af kampe uden nederlag, da klubben tidligere lørdag slog Sassuolo 1-0 hjemme.

Det var langtfra en prangende sejr, da gæsternes Pol Lirola leverede et selvmål til slutresultatet, men Milan har ikke tabt i ni ligakampe i træk.

Efter blot 12 minutter i Rom fik følelserne frit løb hos Lazios fans.

Et godt opspil resulterede i, at Joaquin Correra spillede Felipe Caicedo fri, og angriberen fra Ecuador afdriblede nemt Roma-keeper Robin Olsen og afsluttede sikkert og bragte Lazio foran 1-0.

Det var også stillingen ved pausen, og dermed skulle Roma frem for at ændre slagets gang.

Det lykkedes også gæsterne at blive farlige nogle gange, men med lidt under 20 minutter igen fik Lazio tilkendt et straffespark, efter at dommeren havde konsulteret videodommeren.

Derefter sørgede Ciro Immobile for at sparke bolden i mål og Lazio foran 2-0.

Det formåede Roma ikke at slå tilbage fra, og i stedet blev det to minutter før tid 3-0, da Danilo Cataldi udplacerede Robin Olsen.

Dermed måtte Roma indkassere et nederlag efter tre ligasejre i træk, og Romas Aleksandar Kolarov blev udvist i tillægstiden med sit andet gule kort i kampen.