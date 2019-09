Romas Aleksandar Kolarov scorede mod sin tidligere klub, men Luis Alberto sikrede Lazio et point.

Træværket stod fire gange i vejen for Lazio, der søndag aften måtte nøjes med 1-1 i det romerske Serie A-derby mod ærkerivalerne fra Roma.

Sejren kunne dog være gået begge veje, for også Roma ramte stolpen et par gange på Stadio Olimpico, holdenes fælles hjemmebane, og så endte det uafgjort i stedet.

To runder inde i sæsonen er Lazio på fire point, mens Roma er noteret for to.

Roma indledte i sidste uge sæsonen med et underholdende og målrigt 3-3-opgør hjemme mod Genoa, og i søndagens opgør var der også chancer til mange mål.

Kampen var mindre end to minutter gammel, da den brasilianske midtbanegeneral Lucas Leiva hamrede bolden på stolpen langt udefra.

Det blev dog Roma, der åbnede scoringen, og der skulle et straffespark til.

Edin Dzeko sparkede bolden direkte op på en flagrende hånd, der tilhørte Lazios Sergej Milinkovic-Savic. Aleksandar Kolarov, der spillede for Lazio fra 2007 til 2010, scorede sikkert mod sin tidligere klub fra 11-meterpletten.

1-0 var tæt på at blive til 2-0 efter 27 minutter, da Nicolo Zaniolo sparkede på stolpen, og i den anden ende havde både Joaquín Correa og Ciro Immobile forsøg, der tog opstanderen, før dommeren fløjtede en medrivende første halvleg af.

Et kvarter inde i anden halvleg lykkedes det langt om længe Lazio at placere et kvalificeret skud inden for rammen, og det gav pote.

Den notoriske målsluger Immobile fandt uselvisk Luis Alberto, der sparkede bolden forbi en række Roma-forsvarere og ind i nettet.

Correa kunne næppe have drømt om en bedre chance for at afgøre derbyet, end den han fik i det 65. minut, men alene med Lazio-målmand Thomas Strakosha brændte han forsøget.

Med fem minutter igen var træværket i vejen for fjerde gang for Lazio, da Marco Parolo ramte overliggeren, og en flok frustrerede Lazio-spillere måtte sande, at 1-1 var alt, det kunne blive til.

Den danske venstre back Riza Durmisi, som er på kontrakt i Lazio, var ikke med i truppen.