De danske håndboldspillere var jublende lykkelige over præstationen i fredagens VM-semifinale mod Frankrig, men der er stadig ting, der kan blive bedre.

Playmaker Rasmus Lauge slår fast, at tiden inden søndagens guldkamp mod Norge skal bruges til at justere de småting, der kan forbedres fra pragtindsatsen mod Frankrig.

- Vi spillede vanvittig godt, og det ved vi godt selv. Men der er altid plads til at blive bedre. Vi prøver de næste døgn at finde de små marginaler, hvor vi kan forbedre os.

- Det er specielt i returløbet, hvor Frankrig kom med et stort tryk - især med deres venstrehåndede spillere - og nærmest løb os ned. Det er et punkt, hvor vores finalemodstander også vil forsøge at sætte ind, siger Rasmus Lauge.

Han appellerer til publikum i Boxen om at skabe ægte finalestemning, når Danmark og Norge kæmper om guldet.

- Forhåbentlig er fæstningen klædt i rødt og hvidt og giver den gas, som de aldrig har gjort før. Så er jeg sikker på, at vi bliver båret frem, siger Lauge.

Han var med til at vinde EM-guld i 2012, men gik glip af OL-triumfen i Rio på grund af en skade.

- Det betyder bare alt at stå i en finale.

- Forhåbentlig kan jeg sammen med mine fantastiske holdkammerater stå øverst på podiet på søndag og trække den flotteste af medaljerne over hovedet, siger Lauge.