Lauge: Det var en magtdemonstration af dimensioner

Rasmus Lauge var ikke bleg for at sætte store flotte ord på det danske landsholds præstationer ved VM, som søndag sluttede med en overbevisende finalesejr over Norge.

- Det har været en magtdemonstration af dimensioner, vi har leveret til denne her slutrunde.

- Der plejer at være nogle bump på vejen, men det eneste bump, vi vel havde, det var, at vi var lidt bagud mod Sverige, siger Lauge.

Hans scorede fire mål i finalen og viste igen sit høje niveau i 31-22-sejren, hvor han også tog godt fat og fik spoleret mange af nordmændenes angreb.

Sejren var aldrig i fare, og det har været kendetegnende ved hele den danske slutrunde, mener Lauge.

Ligesom i Danmarks ni andre VM-kampe, stod det i finalen hurtigt klart, at den første VM-guldmedalje i danmarkshistorien var i hus.

Men måske bliver det også den eneste, tror Lauge.

- Det er once in a lifetime, at vi vinder VM-guld på hjemmebane. For mit vedkommende tror jeg ikke, at den chance kommer igen. Men jeg håber ikke, at VM-guldet er once in a lifetime, siger han.

På trods af den knusende sejr over nordmændene tror Lauge alligevel, at Danmark i fremtiden kommer til at kæmpe hårdt mod blandt andet Norge om de store mesterskabstitler.

- Det norske hold er et vanvittigt dygtigt hold med masser af unge og talentfulde spillere. Deres tid skal nok komme. Vi ville bare sørge for, at det ikke var i denne her slutrunde, siger Lauge.

Han har scoret 44 mål under VM, hvilket gør ham til den niende mest scorende spiller.