Lasse Schöne sætter rekord i pokalsejr mod ærkerival

Lasse Schöne spillede sin kamp nummer 270 for Ajax, der slog Feyenoord klart i semifinale.

Danskerklubben Ajax er klar til den hollandske pokalfinale. Holdet løste billet til finalen ved at slå ærkerivalen Feyenoord med hele 3-0 på udebane.

For midtbanespilleren Lasse Schöne var kampen særligt speciel. Han spillede sin kamp nummer 270 og blev dermed den udlænding med flest kampe for Ajax. Han slog landsmanden Søren Lerby, der spillede 269 gange for klubben.

Schöne var eneste dansker i startopstillingen, da Kasper Dolberg og Rasmus Nissen Kristensen sad på bænken for Amsterdam-klubben. Hos Feyenoord var Nicolai Jørgensen vejet og fundet for let til startopstillingen.

Jørgensen blev sendt i aktion midtvejs i anden halvleg, men da havde opgøret reelt fundet sin vinder, da Donny Van de Beek i minuttet inden havde scoret til 3-0.

Matthijs De Ligt scorede til 1-0 i minuttet før pausen, og Nicolás Tagliafico åbnede anden halvleg med målet til 2-0 efter fire minutter.

11 minutter før tid blev der også plads til Dolberg på banen, men den unge angriber nåede altså ikke at komme på tavlen.

I pokalfinalen skal Ajax møde enten Willem II eller AZ Alkmaar, der tørner sammen i den anden semifinale torsdag.