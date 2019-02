Lasse Norman kan blive ekstra motiveret af Tour de France i Danmark

Fynboen, der blev olympisk mester på banen i London i 212, erkendte efter nyheden om Tour-starten i Danmark i 2021, at det da kan blive en ekstra gulerod, hvis han beslutter sig for at gå efter en Tour-billet.

Cykling: For den olympiske mester Lasse Norman Hansen er Tour de France-løbets ankomst til Danmark en ekstra velkommen nyhed.

For OL-mesteren fra London i 2012 har længe drømt om at udvikle karrieren på landevej. Dels fordi det er en ekstra udfordring, dels vel fordi pengene også er større på landevejen, end i banesporten - uanset hvor mange medaljer Lasse Norman Hansen efterhånden har vundet.

Lasse Norman Hansen sagde det onsdag åbent og kontant til TV2 Sporten, da han blev spurgt - mens han trænede med landsholdet i Ballerup - om han nu gik målrettet efter at deltage i Tour de France?:

Fynboen med dybe rødder i Nørre Søby syd for Odense lagde i interviewet ikke skjul på, at det ville være en ekstra motivation at forestille sig en tur hen over Storebælt med Tour de France-feltet, fordi det ville være en ekstra oplevelse.

Lasse Norman Hansens melding var ikke en beslutning om at gå efter at deltage, men mere en overordnet betragtning, og alle der kender Lasse Norman Hansen ved, at han har en enorm vilje, hvis han først sætter sig for at gå efter noget så stort som en billet til Tour de France.

Nu ligger muligheden dér, og i det kommende år kan fynboen køre sig i stilling.