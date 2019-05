Lars Høgh er tilbage hos landsholdet

FODBOLD: Efter en hård operation for kræft i bugspytkirtlen kom Lars Høghs comeback som målmandstræner for A-landsholdet lidt for tidligt, da Åge Hareides tropper i marts skulle spille i Kosovo og Schweiz, men forventede at komme tilbage til EM-kvalifikationskampen den 7. juni mod Irland i København og tre dage efter mod Georgien samme sted.

Og nu er den 60-årige fynske målmandslegende tilbage hos landsholdsspillerne og det glæder ham ifølge TV 2 SPORT:

- Den helt store målsætning var at komme tilbage til landsholdet. Jeg har kunnet være on og off i Brøndby, hvor jeg har været på og fundet ud af, hvor jeg var. Målsætningen, som jeg selv havde sat, var, at jeg skulle prøve at komme tilbage med landsholdet. Det var et halvt år siden, at jeg blev opereret, og så stod jeg der i går. Det var en fin dag, siger Lars Høgh.

- Jeg har det godt og er på vej i den rigtige retning. Jeg er tæt på topform eller den form, jeg skal være i, når jeg er ude at træne. Spillerne var glade for at have mig tilbage, og de har været fantastiske undervejs. Det var en stor glæde at se dem, selvom det ikke var alle spillere, der var der. Men der var stor gensynsglæde fra begge sider.

- Nu skal jeg tilbage til en almindelige hverdag og nå så tæt på det, jeg havde inden. Umiddelbart virker det rigtigt, og jeg laver noget, jeg godt kan lide. Men jeg vil selvfølgelig se tiden an, tilføjer han.

Lars Høgh har været tilknyttet landsholdet siden 2008 og det har kunnet mærkes på træningen, at han ikke var.

- I al den tid jeg har været på landsholdet, har Lars været her. Så selvfølgelig kan man mærke, at han ikke er her. Det er en situation, hvor han bliver nødt til at tænke på sig selv og sin familie, sagde Kasper Schmeichel.

- Det er selvfølgelig anderledes, når Lars ikke er her. Vi savner Lars, og vi ønsker ham alt det bedste. Vi har været ovre for at besøge ham, og vi har planer om at besøge ham igen i en af disse dage.

Lars Høgh stoppede som målmand i 2000 i en kamp i Vejle, hvor han reddede Henrik Risoms straffespark, så han sluttede med en sejr. Det blev til otte A-landskampe i den periode, hvor han blev overstrålet af Peter Schmeichel. Høgh hentede tre mesterskaber med og tre pokaltitler med OB, selv om han i den første mesterskabssæson i 1977 dog kun blev noteret for en enkelt kamp i Aarhus mod AGF efter Erik Bertelsens benbrud.