Lars Christiansen: Danmark vinder VM

Herning: - Danmark vinder VM. Ingen kan hamle op med danskerne med 15.000 tilskuere i Jyske Bank Boxen på søndag, siger den danske rekordholder Lars Christiansen.

- Jeg var i Berlin de første fem dage og oplevede stemningen hos tyskerne. Den var stort set som i Herning. Tyskerne forstår også at feste, og det er to nationer, der begge kunne have arrangeret VM alene og alligevel solgt billetter nok.

- Jeg er lidt bekymret for semifinalen med Danmark på tysk grund, men hvis vi slipper levende fra den, vinder vi også finalen.

- Jeg synes, Nikolaj Jacobsen har gjort det godt med det danske hold. Han satser meget på de samme spillere, og indimellem vil det give hakkende spil, men han gør det, han tror på, og det må spillerne acceptere.

- Jeg forstår de spillere, der sidder meget udenfor. De vil gerne spille alle sammen, men man kender betingelserne. Det er nu engang sådan, det er, og det må alle rette sig efter, hvis vi skal vinde ved VM, siger Lars Christiansen, der selv var med til at vinde EM-guld i 2008 og 2012.