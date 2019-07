Lars Bak parkerer cyklen efter sæsonen

Cykelrytteren Lars Bak (Dimension Data) kører søndag sin sidste etape i Tour de France, og når sæsonen er slut, har han også kørt sit sidste løb som professionel cykelrytter.

Det siger den 39-årige silkeborgenser til Ekstra Bladet.

Det igangværende Tour de France har været med til at skubbe arbejdshesten hen mod et karrierestop, da han ikke har kunnet yde på et tilfredsstillende niveau.

- Det lyder måske dumt, men det er godt, at det går ned ad bakke. Det er et vink med en vognstang. Nok er nok.

- Havde "Valle" (Michael Valgren, red.) eller Cavendish vundet ti cykelløb, eller havde "Valle" kørt lige så godt som sidste år, så kunne jeg se en eller anden form for idé i at fortsætte, siger Lars Bak.

Han mener, at hans job i dette års Tour de France primært har været at hente flasker til holdkammeraterne og køre dem frem til et leadout.

Han indledte sin professionelle karriere på det daværende Team Fakta i 2001, og i en årrække var han også tilknyttet Bjarne Riis' cykelhold, der undervejs var kendt under navne som CSC og Saxo Bank.

Lars Bak har vundet ni sejre som professionel, hvoraf den største kom i 2012, da han sejrede på 11. etape af Giro d'Italia.

Han vandt DM-guld i landevejsløb i 2005, mens han i 2007 og 2008 snuppede DM-guldet i enkeltstart.