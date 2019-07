Lars Bak klarer tidsgrænsen: Jeg var ved at kaste op

Cykelrytteren Lars Bak (Dimension Data) blev sat tidligt på lørdagens 200 kilometer lange 8. etape i Tour de France, men han kom i mål indenfor tidsgrænsen.

Dermed kan den 39-årige dansker også klikke i pedalerne søndag til 9. etape i årets udgave af verdens største cykelløb.

- Jeg havde det ad helvede til i starten, hvor jeg var ved at kaste op. Efter 100 kilometer fik jeg det heldigvis bedre.

- Jeg er glad for, at jeg ikke har problemer med maven nu. Jeg har kun spist gel hele dagen, så der kommer nok en regning i morgen, siger Lars Bak.

Bak rullede over stregen som den sidste af de tilbageværende 172 ryttere - i selskab med Yoann Offredo (Wanty).

Begge blev sat tidligt lørdag, men de fik altså kæmpet sig i mål 29 minutter og 44 sekunder efter Thomas De Gendt, der vandt lørdagens etape.

Bak var i mål i god tid. Tidsgrænsen lyder på 15 procent af vinderens sluttid, og dermed rullede Bak i mål et kvarters tid på den gode side af tidsgrænsen, selv om han var sidste mand i mål.

Han var da heller ikke for alvor nervøs for, at lørdagens etape ville blive hans sidste i Touren.

- Det var jeg egentlig ikke. Vi var i lang tid seks-syv minutter efter feltet, og så kunne vi se til sidst, at der ikke var noget stress med tidsgrænsen, siger Lars Bak.