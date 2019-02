Langsigtet: GOG forlænger med cheftræner

Håndbold: Nicolej Krickau erstattede op til sæsonen 2017/18 Jakob Larsen som cheftræner i GOG på en treårig aftale - frem til sommeren 2020. Krickau kom til Gudme fra jobbet som cheftræner i Skanderborg Håndbold.

Tilfredsheden fra begge parter med samarbejdet har været/er så stort, at aftalen nu er forlænget frem til sommeren 2022.

- Det er to parter, som gerne vil hinanden, så det har været forholdsvist ukompliceret at blive enige om en forlængelse. Vi har i GOG en tradition for lange aftaler med vore cheftrænere - senest også med Jakob Larsen, siger direktør Kasper Jørgensen, der tilføjer:

- Nicolej Krickau har løftet niveauet, og han har skaffet klubben en sølvmedalje i pokalturneringen i sidste sæson. Det er den slags, en træner bliver bedømt på.

Krickau kalder selv den forlængede aftale for "logisk".

- Jeg ser os som et godt match. Vi er i gang med et godt arbejde, som slet ikke er færdigt. Og personligt passer GOG til mine værdisæt og mine ambitioner, fastslår Nicolej Krickau.

GOG har til den igangværende sæson og til næste sæson investeret i spillere på længere kontrakter - og spillere, som Krickau har været dybt involveret i at udpege. Dem får han nu mulighed for at arbejde langsigtet med.

Det er Nicolej Krickaus agent, Carsten Albrektsen, der har forhandlet aftalen på plads med Kasper Jørgensen.

Direktøren bekræfter i øvrigt, at der er forhandlinger med klubbens assistenttræner og talentchef, Mathias Albrektsen - søn af Carsten Albrektsen - der har kontraktudløb til sommer.