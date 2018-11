Landstræneren kræver mindre chancespild under EM

Det danske hold er blevet bedre til at skabe chancer, men misbruger for mange, mener Klavs Bruun Jørgensen.

Forsvaret er stærkt, målvogterne er gode, men det kniber fortsat med at lave mål nok i angrebet.

Styrkerne og svaghederne på det danske kvindelandshold i håndbold er velkendte, og det blev der ikke ændret væsentligt på i sidste uges Møbelringen Cup, som var sidste test før EM.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen har haft fokus på den offensive del af spillet, siden han samlede sin EM-trup sidste mandag.

Men kampene viste, at der fortsat er grund til at give angrebet høj prioritet under træningerne i Nantes, hvor holdet forbereder sig til fredagens EM-premiere.

- Angrebsspillet kan altid blive bedre. Men sådan er det tit - også på klubhold. Det er klart sværere at angribe end at forsvare. Det handler om timing og kendskabet til hinanden, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Selv om scoringsproblemerne er velkendte, mener landstræneren dog, at kampene i Norge viste, at udviklingen går i den rigtige retning.

Det danske hold havde nemlig lettere ved at spille sig til store chancer end tidligere. Nu er problemet i stedet, at for mange muligheder bliver misbrugt.

- Det kan være svært at træne ud over noget afslutningstræning. Det handler meget om, hvad der foregår oven i hovedet på spillerne. Jeg tror, at det kommer til at ændre sig, når vi kommer ind i turneringen, siger landstræneren.

Han hæfter sig ved, at kontraspillet, som har været et ømt punkt i hele hans regeringstid, ser ud til at fungere bedre.

- Vores kontrafase var meget skarpere i Møbelringen Cup. Det har vi haft fokus på. Både i træningen, men også på det verbale plan. Afstemningen i kontraspillet er blevet bedre.

- I den sidste ende handler det jo kun om at få bolden smidt det sidste stykke ind over stregen. Det kan godt være svært, men vi har spillerne til det. Nu har de vist, at de godt kan skabe chancerne, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Håndbold-EM begynder torsdag. Det danske hold skal i aktion første gang fredag aften, hvor Sverige venter i premierekampen.